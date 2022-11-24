27 Kasım 2022 Pazar

24 Yaşında 250. Resmi Maç


 Victor Nelsson, Fransa - Danimarka maçında en fazla isabetli pas veren ve en fazla hava topu kazanan oyuncu oldu

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