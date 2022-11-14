Muhteşem Maç Muhteşem Skor

Başakşehir'e 88 dakikada 7 gol atan Galatasaray'da, 89. dakikada rakip yarı sahada 6 futbolcu pres yapıyordu.
2 sezondur hakemler öyle böyle doğramıyor. Geçen yıl Terim’e TFF ve MHK nefreti dedik o gitti devam etti. Bu yıl en az 4-5 maç skora direkt etki eden hakem faciaları devam ediyor.
Maçta 5-0 öndeyken penaltı çalınmasa neyse bu maç yine 0-0 devam ederken Nelsson’a yapılan net penaltıyı hakem vermedi.
Ligde 7-0 kimi yensen mutlu olursun ama bunun Başakşehir maçında olması ziyadesiyle memnun etti. Bu takımın geçmişi nedeniyle 7 değil 17 atsak yetmez.
Verilmeyen penaltı,direkten dönen 2 şut ve az farkla auta gidenler…Biraz şanslı olsak 11-12 tane atardık.
Dünyada ilk kez pandemi için lige ara verildi. Okan Buruk şampiyon oldu. Yine dünyada ilk kez dünya kupası için lige ara verildi. Ve yine Okan Buruk..
Rashica bu futbolu genele yayarsa dominantlık anlamında ligde Edin Visca efekti yaratır
Ben 2011 sezonu Elmander,Melo,Selçuk prime döneminden sonra bu kadar ezici futbol çok az hatırlıyorum. Başakşehir ile değil sanki Florya'da U17 takımı ile maç yapıyor gibiydik. Onlar bile 7 tane yemezdi muhtemelen
Okan Buruk müthiş analiz etmiş Başakşehir’i. Berkay oyun kurulumuna gelemedi çünkü heryeri parselledi Galatasaray ; Boey - Mounir karşısında ne yapması gerektiğini biliyor. Abdülkerim - Nelsson’un Keny’e top aldırmamasına gelmiyorum bile.
12 haftada 8 gol yiyen Başakşehir'e 1 maçta 7 gol atmak güzel iş !
Alex Teles Galatasaray’a geldiğinde ilk maçlarında çok beğenmemiştim çok düz bir oyuncu, nasıl Brezilyalı diyordum. Sonra takıma alıştı, özellikle Avrupa maçlarında çok iyi oynadı. Şimdi nerelerde olduğu malum. Kazımcan’a da böyle bakın. Bir Teles olmaz belki ama iyi futbolcu…
Kazımcan'ı müthiş oynadı ve Traore'ye top göstermedi maçta. Yaşı çok genç daha gelişecek yönleri var elbette ama iyi bir sol bek geliyor.
Sergio Oliveira, Prime Selçuk İnan gibi oynuyor. Takımın beyni ve o olmazsa bu futbol zor oynanır.
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