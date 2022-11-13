İcardi'nin Pası Beklemiyordum

Hepimiz için çok güzel bir galibiyet oldu. Icardi’ye de teşekkür ederim. Üç gol attım ama ikisi onun asistiyle geldi. İlk golümde de Sergio’nun payı var. Üç gol atmış olsam da takım arkadaşlarımın katkıları var. Onlara teşekkür ederim. Çok fazla tartışılıyoruz ve eleştiriliyoruz. Futbolda zaman zaman iniş ve çıkış oluyor. Bunun biz de farkındayız. Herkesin bu dönemlerden geçtiğimiz biliyoruz. Ben saha içinde ve dışında çok çalışıyorum. Bugünün bir gün geleceğini biliyordum. Bugün o gündü. Çok şükür güzel geçti. Bugün bunu benden fazla hak edenler vardı aslında. Ailem… Her koşulda bana destek oldular. Antrenmanlardan ve maçlardan sonra sürekli onlarla birlikteyim ve onlarla konuşuyorum. Ayrıca mental koçum bana çok fazla destek oldu. Bunların üstesinden geldiğimi ve atlattığımı düşünüyorum. Bugünü sadece ben değil benimle birlikte bu süreci atlatan herkes hak etti. Onlara çok teşekkür ederim.”
“ICARDI’NİN PASINI BEKLEMİYORDUM”
Mauro Icardi’nin muazzam topuk pasında kaydettiği golle alakalı Kerem Aktürkoğlu, “Icardi’yi son anda savunma arkasına sarkarken gördüm. O atsın diye pas vermiştim. Son anda devam ettim. Hiç beklemiyordum pası ama çok güzel gördü. Golün yarısından fazlasında onun payı var. Bana da tek vuruşu yapmak kaldı. Dünya yıldızlarıyla oynamak böyle farklar yaratabiliyor. Çok iyi bir futbolcu ve çok iyi bir insan. Biz de onlarla birlikte gelişmeye çalışıyoruz.” diye konuştu.
Maç topunu hatıra olarak alması hakkında oyuncumuz, “Göztepe maçında da bir top almıştım. Bu da ikinci olarak yerini koruyacak.” yorumunu yaptı.
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