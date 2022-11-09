Öncelikle takım arkadaşlarımı, teknik ekibi tebrik ediyorum ortaya koyduğumuz mücadeleden dolayı. Aslında çok iyi oynadık, inanılmaz goller kaçırdık. 30’dan fazla şut çekmişizdir. Sonuç önemli. Bir üst tura çıktığımız için mutluyuz. Yolumuza kupada devam ediyoruz. Takım arkadaşlarımı tekrardan tebrik ediyorum.”
Metehan, performansıyla ilgili kendisine yöneltilen soruya ise şu şekilde cevap verdi: “Dışarıdan nasıl gözüküyor bilmiyorum ama iyi oynadığımı düşünüyorum. Hocamız da sağ olsun bize değer veriyor, önem veriyor. Biz de onun verdiği bu şansı elimizden geldiğince değerlendirmeye çalışıyoruz gençler olarak. Hocamız bize şans verdiği sürece biz de bu formayı en iyi şekilde temsil edeceğiz.”
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