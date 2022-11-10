10 Kasım 2022 Perşembe

Mertens DK Kadrosunda


 Dries Mertens, Belçika Milli Takımı'nın Dünya Kupası kadrosuna davet edildi.

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