Berkan'dan Açıklama

Takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Zorlu bir maçtı. Çok pozisyona girip atamadığımız bir maç oldu. Sonuç olarak kazanıp kupada bir sonraki tura kaldığımız için çok mutluyuz. İlk golüm için çok mutluyum. Benden çok ailem ve sevdiklerim için önemliydi. Kolay günler geçirmedim. Şimdi bu golü atmak benim için çok değerli. Onlara armağan ediyorum.”
“Benim koçum olan Tayfun Abi ve Kobe Bryant hayatta bana ilham olan iki kişi. Hep onlara golümü armağan ederim. Alanyaspor’da böyleydi. İnşallah Galatasaray’da da böyle devam eder.”
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