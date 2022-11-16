16 Kasım 2022 Çarşamba

Hak Ettin Aslan Parçası


 ⚽️ Hat-trick yapan Kerem Aktürkoğlu, maç topunu aldı.

Ortayı Yapan zaman:
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