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Muslera'dan Açıklama
Galatasaray’ın ligdeki en iyi maçıydı. Her şeyi doğru şekilde yaptık, en iyi şekilde yaptık. Böyle sonuçlar aldıkça takımın atmosferi de değişiyor. Oyuncuların kalitesi çok iyi. Çalışmayı seven oyuncular. Galatasaray’a her şeyini vermeye hazır oyuncular. Doğru insanlarla olunca her şey daha iyiye gidiyor tabii ki. Daha çok var ligin bitmesine. Devam etmemiz, odaklanmış bir şekilde çalışmamız gerekiyor. Rakipler puan kaybederse tamam tabii ki fakat bizim sezonun geri kalanında kendimizi geliştirmeye, daha iyi oynamaya devam etmeye odaklamalıyız.”
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