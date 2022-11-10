10 Kasım 2022 Perşembe

İcardi'nin Dublesi


🇮🇹 Corriere dello Sport: "Wanda dans ederken, Icardi Türkiye'de elinden gelenin en iyisini yapıyor"

🇫🇷 RMC Sport: "PSG'de hayalet gibi oynayan Icardi, Galatasaray'da yeniden doğuyor." 🇫🇷 Le Parisien: "Icardi'yi bu kadar mutlu görmeyeli uzun zaman oldu."
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