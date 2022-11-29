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İYİ ORTA GOL OLUR
Kanattan Sıfıra İnip Ortayı Keserim...
29 Kasım 2022 Salı
WC Gol Ortalamaları
Dünya Kupası'nda gün başına gol ortalaması 2'nin altına düşmedi. Geçen pazartesi 4 ile maç başına en yüksek gol ortalamasının yaşandığı gündü. Dün ise dört maçta 14 gol ile en fazla gol atılan gün geride kaldı...
Ortayı Yapan
FIRAT
zaman:
Salı, Kasım 29, 2022
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Etiketler:
FIFA 2022 WC
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13 saat önce
FCN Blog
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4 gün önce
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*"İntikam soğuk yenen bir yemektir"* der ünlü bir *İspanyol* atasözü. Dün gece *Başakşehir Fatih Terim Stadında Galatasaray*, ev sahibini 7-0 gibi ta...
2 hafta önce
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10 ay önce
Borges
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11 ay önce
Flying Dutchman
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2 yıl önce
Artemio Franchi
Sophia Flörsch, Makao’daki kazasının detaylarını öğrendiğinde gözyaşlarına boğulmuş
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Sophia Flörsch geçtiğimiz ay Makao GPsinde yaşadığı kazada başka insanların da zarar gördüğünü öğrendiğinde çok üzüldüğünü söylüyor. Şimdi 18 yaşında ola...
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