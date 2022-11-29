29 Kasım 2022 Salı

WC Gol Ortalamaları


 Dünya Kupası'nda gün başına gol ortalaması 2'nin altına düşmedi. Geçen pazartesi 4 ile maç başına en yüksek gol ortalamasının yaşandığı gündü. Dün ise dört maçta 14 gol ile en fazla gol atılan gün geride kaldı...

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