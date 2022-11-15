15 Kasım 2022 Salı

Mertens'ten Mesaj Var


 Dries Mertens: "Galatasaray'daki, bu güzel kulüpteki ilk aylarım muhteşemdi. Daha iyi bir karşılamayı isteyemezdim. Taraftarlar ve stadyumdaki atmosfer tarifsiz. Yakında görüşürüz!"

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