Transferde Muslera Etkisi

Lucas Torreira: "Galatasaray'dan transfer telefonu geldi. Bu transfer kararını verirken, Fernando Muslera'nın yardımı oldu. Çünkü geleceği düşünmek, ne olacağını bilmek, oldukça önemliydi."
Dünya Kupası için sürekli oynamam gerekiyordu. Bu yüzden Galatasaray'ı ve Türkiye'yi seçtim. Proje beni ikna etti. Benim gibi bir oyuncunun, devamlı oynaması çok önemli.
İkinci kez Dünya Kupası'na katılacağım. Güzel bir takımımız var ve güzel şeyler başaracağımıza inanıyorum. Muslera ile birlikte olmaktan da çok mutluyum. Onun dördüncü Dünya Kupası olacak. Galatasaray'da da birlikte olmamız ayrı bir değer katıyor”
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