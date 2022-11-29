29 Kasım 2022 Salı

Büyük Topçu VA


 İki dizindeki sakatlıklar izin verse Eto'o ve Drogba seviyesine çıkabilirdi.

Ortayı Yapan zaman:
Etiketler: ,

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Kaydol: Kayıt Yorumları (Atom)
 