16 Kasım 2022 Çarşamba

İcardi İle Soru Cevap


 📲Soru: Oynadığın en büyük takım hangisiydi?

🗣️ Mauro Icardi: İtalya'nın en büyük takımı Inter'de, Fransa'nın en büyük takımı PSG'de, Türkiye'nin en büyük takımı Galatasaray'da oynuyorum.
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