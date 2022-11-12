12 Kasım 2022 Cumartesi

DK 5 Galatasaraylı


 Galatasaray, Dünya Kupası'na en çok oyuncu gönderen Süper Lig ekibi oldu.

🇺🇾 Fernando Muslera 🇺🇾 Lucas Torreira 🇧🇪 Dries Mertens 🇨🇭 Haris Seferovic 🇩🇰 Victor Nelsson
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