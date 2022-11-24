24 Kasım 2022 Perşembe

Efsane İkili


 Dünya Kupası tarihinin en ikonik fotoğraflarından biri olabilir.

Ortayı Yapan zaman:
Etiketler: ,

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Kaydol: Kayıt Yorumları (Atom)
 