29 Kasım 2022 Salı

Senegal Yola Devam Ediyor


 ''Sadio Mane olmadan Senegal'in gruptan çıkması büyük iş'' derdim ama Ekvador ve Katar'ın olduğu gruptan çıkılır zaten.

Getirin oradan Katar , Valencia 2 gol atacak.

Ortayı Yapan zaman:
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