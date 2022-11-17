17 Kasım 2022 Perşembe

Hocam O Kadar Haklı Ki


 Maurizio Sarri: "Dünya Kupası için verilecek ara, futbola hakarettir. Katar; Manchester City ve PSG'ye nakit akışı sağlamak dışında futbola ne kattığını bana açıklayabilecek varsa fikrimi değiştiririm."

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