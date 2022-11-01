15 Kasım 2022 Salı

1 Ve 9 Ligin En İyisi Ama


2 ay sonra ne olur bilmem ama şu an

Bence ligde en iyi 1 muslera en iyi 2 boey en iyi 4 nelsson en iyi 6 Torreira en iyi 7 Rashica en iyi 8 Oliveira en iyi 9 icardi Bir tık abartmış olabilirim ama böyle bence
Ortayı Yapan zaman:
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