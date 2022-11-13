Galibiyeti hak ettik. Önde basan bir takım vardı. Goller de çok şık goller oldu. Şimdi 45 günlük araya giriyoruz. 45 günlük ara çok uzun bir süre. Bence ligin birinci perdesi şimdi oynandı. 45 gün sonra da ikinci perdesi başlayacak. Yarış içinde olan takımlar var. Dolayısıyla aynı yarış ligin sonuna kadar devam edecek. Güzel bir maç oldu. Böyle güzel bir maçla birlikte araya girdiğimiz için de son derece mutluyum. Oyuncularımı, teknik kadroyu ve taraftarımızı tebrik ediyorum. Maç boyunca hiç susmadılar. Nereye gidersek gidelim bizim için deplasman sayılmıyor onlar sayesinde.”
YILDIZLAR TOPLULUĞU GALATASARAY TAKIMI
“Yeni kurulan bir takım. Birbirlerine alışmaları lazım. Yıldızlar topluluğu Galatasaray takımı. Onların birbirine uyumu süre alacaktır. Her hafta üzerine koyarak geliyoruz. Bugün de bunu gösterdik. Takım birbirine alıştı. Göze hoş gelen bir futbol oynuyoruz. Bugünkü memnuniyetimin çoğu bundan. Buraya gelen taraftar ve seyirciler, güzel bir futbol ve güzel goller izlediler. Amacımız da buydu zaten. Oyunun güzelliğini konuşmak istiyorum. Takımın giderek birbirine uyum sağlaması, gollerin hazırlanışı ve atılışı ne kadar güzel. Oyuncularımı tebrik ettim, onlar da çok keyifliydi. Şimdi araya girecekler, aradan sonra şov kaldığı yerden devam edecek.”
GALATASARAY ŞAMPİYONLUĞUN EN BÜYÜK ADAYI
“Bakışım baştan beri aynı. Şampiyonluktan Galatasaray hiç kopmadı, hiç kopmaz. Daha önceki şampiyonlukları düşünün 8-9 puan fark varken Galatasaray geldi şampiyon oldu. Galatasaray şampiyonluğun en büyük adayı. Bugün de oyunuyla gösterdi bunu.”
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