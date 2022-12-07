7 Aralık 2022 Çarşamba

Son Çeyrek Finalist


 İsviçre'yi farklı yenen Portekiz, Dünya Kupası çeyrek finalinde Fas'ın rakibi oldu

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