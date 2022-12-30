10 Aralık 2022 Cumartesi

30 Dakikada Değişti İklim



 Weghorst, futbol kariyerinin belki de en güzel ve en acı anını yarım saate sığdırdı.

Ortayı Yapan zaman:
Etiketler: ,

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Kaydol: Kayıt Yorumları (Atom)
 