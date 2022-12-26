26 Aralık 2022 Pazartesi

Aslan İş Başında


 🦁 18’lik delikanlı gibi.

• 14 maç • 8 gol • 3 asist
Ortayı Yapan zaman:
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