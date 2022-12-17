17 Aralık 2022 Cumartesi

Hırvatistan Tam Bir Spor Ülkesi


 Nüfus olarak bu kadar küçük ülke ikinci kez Dünya 3. oldu. Üstelik son Avrupa şampiyonası finalisti. Muazzam başarı.

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