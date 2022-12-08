Maradona Hakkında Scout

Cesar Luis Menotti, 17 yaşındaki Maradona'nın scouting raporunu Barcelona'ya göndermiş.
O rapordan alıntı;"Müthiş bir tekniği var. Refleksleri olağanüstü. Topu rakiplerinden çok iyi koruyor. Kısa pasları ve şutları tam bir mucize. Muazzam hıza sahip.
Kolay top sürüyor. Kaleyi düşünen bir görüşe sahip, ancak en yakın arkadaşına topu nasıl aktaracağını iyi biliyor." Hız: 9,5 Başlangıç hızı: 9,5 Topla: 9,1 Topsuz oyun: 9,5 Zıplama: 8 Zihinsel güç: 10 Acı çekme gücü: 10 Konsantrasyon: 10 Bencillik: 0 Kişilik: 10
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