10 Aralık 2022 Cumartesi

Usta Ve Çırakları


Messi 2006'da ilk milli maçına çıktığında;

Enzo Fernandez 5, Julian Alvarez 6, Mac Allister 7, Molina 8, Romero 8, Lisandro Martinez 8, Lautaro 8, De Paul 12 yaşındaymış.
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