10 Aralık 2022 Cumartesi

Her Daim Moda


 Taktik ,diziliş ne olursa olsun pivot santraforların modası geçmez.

Ortayı Yapan zaman:
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