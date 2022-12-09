9 Aralık 2022 Cuma

Saygılar GOAT


 O nasıl bir pas o nasıl bir asist ! Beyin farklı çalışıyor göz farklı görüyor.

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