14 Aralık 2022 Çarşamba

20 Gole Direkt Katkı


 Lionel Messi (11 gol, 9 asist), Dünya Kupası tarihinde 20 gole doğrudan etki eden ilk oyucu oldu.

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