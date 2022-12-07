7 Aralık 2022 Çarşamba

Pepe'den Açıklama


 Pepe: Cristiano Ronaldo, her şeyden çok Portekiz'in önemli olduğunu biliyor ve bunu söyledi zaten. Tavırlarıyla da gösteriyor. O bizim kaptanımız. Bugün hocamızın kararı bu yöndeydi ve saygı duymalıyız.

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