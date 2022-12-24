24 Aralık 2022 Cumartesi

Gitme Leo


Lionel Scaloni’nin, Arjantin 2015 ve 2016 Copa America finalinde kaybettikten sonra Messi’nin milli takımı bırakmaya karar vermesinden sonra attığı tweet;

“Fotoğraf her şeyi anlatıyor... Gitme Leo
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