Nelsson'dan Açıklama

“İlk yarı iyiydik son beş dakika haricinde. Birçok pozisyona girdik, hızlı oynamayı başardık. İkinci yarı daha iyi oynayabilirdik. İyi oynayan taraf İstanbulspor’du diyebiliriz. 3 puanı aldık. Bunun için de mutluyuz. Önemli olan da buydu. Ligdeki en iyi takımın da yapacağı şey iyi oynamadığı zaman bile o 3 puanı alabilmektir.
İkinci yarıda özellikle bu stresi yaşadık. Biz olabildiğince hızlı şekilde oynamaya çalışıyorduk fakat sürekli top kaybı ve sürekli savunma yapmak zorunda kaldık. İstanbulspor’un da hakkını yememek lazım. İkinci yarıyı onlar iyi geçirdiler. Bizim için de psikolojik olarak zor bir maçtı.”
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