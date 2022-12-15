15 Aralık 2022 Perşembe

Terminatör


 ⚡️Kylian Mbappe (23), final öncesinde:

⚽️5 gol 🅰️2 asist
Ortayı Yapan zaman:
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