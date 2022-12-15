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15 Aralık 2022 Perşembe
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FIFA 2022 WC
,
Messi
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Topun kıymetini bilen isimler bir arada olduğunda, izlemesi de keyifli oluyor
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Lazio karşısında da kaybedilmiş olsa da, iyi izlenimler var. Eksiğiz, orta saha ve hücum tarafında kalite sorunu var. Hatta o kadar eksiğiz ki, Metehan ...
5 saat önce
Target Striker
Muchachos Kazansın
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*Dünya Kupası*'nda tarafım devamlı değişiyor. Zaten takım sayısı azaldıkça, kalanlarla idare ediyoruz. Fakat esas sıkıntı benim kararsızlığım ve bir takı...
6 saat önce
FCN Blog
Rıdvan için görüşme zamanı!
-
*Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk* sol bekte tercihini yerli oyuncudan yana kullanma kararı verdikten sonra yönetim harekete geçti. Bu pozisyona...
2 gün önce
Yiğit Yılmaz
Katar 2022 Notları # 2
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Dünya Kupası notlarının ikincisiyle buradayım. Elbette Arjantin sayesinde benim için *rüya gibi bir turnuva* olduğunu yazarak başlayayım. Bu blogu okuyan...
3 gün önce
Aceto Balsamico
Katar 2022 G ve H Grubu
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BREZİLYA Oyunu İngilizler icat etmiş olabilir ama futbol ve Dünya Kupası dendiğinde aklına bir çırpıda Brezilya gelmeyen var mı? Sambacılar son çeyrek as...
2 hafta önce
ultras/Movement
Başakşehir:0-7:Galatasaray
-
*"İntikam soğuk yenen bir yemektir"* der ünlü bir *İspanyol* atasözü. Dün gece *Başakşehir Fatih Terim Stadında Galatasaray*, ev sahibini 7-0 gibi ta...
4 hafta önce
No Pain No Gain
Başlıksız Yazı
-
En son 2018'de Fenerbahçe'de bir şeylerin değişeceğine, eski düzenin yok olacağına inanarak bir yazı karalamışım. Ali Koç'tan ne beklediysek neredeyse h...
11 ay önce
Borges
TEKNİK DİREKTÖR OLMAK İSTEMEMİŞTİ
-
Aralık 2019'da Fitbol Dergi için yazılmıştı. AMATÖR LİGLERİN BÜYÜK GOLCÜSÜ OLAN DANİEL FARKE GOLLERİYLE HAYAT VERDİĞİ TAKIMA ZOR ZAMANINDA GİTMEK ZORUN...
1 yıl önce
Flying Dutchman
AMA ARKADAŞLAR İYİDİR İDMAN YURDU F.C.
-
Biz burda anılarımızı anlataduralım gitgide yazılarda makarasını yaptığımız "Anı Adamı Sunay Akın" kıvamına hızlıca yaklaşıyoruz, Sunay Akın ile dalga geçe...
2 yıl önce
Artemio Franchi
Sophia Flörsch, Makao’daki kazasının detaylarını öğrendiğinde gözyaşlarına boğulmuş
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Sophia Flörsch geçtiğimiz ay Makao GPsinde yaşadığı kazada başka insanların da zarar gördüğünü öğrendiğinde çok üzüldüğünü söylüyor. Şimdi 18 yaşında ola...
3 yıl önce
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