17 Aralık 2022 Cumartesi

Çok İyi Çıkış Yaptı


Messi belini kırmış olsa da Gvardiol çok iyi turnuva geçirdi. Altın 11 e bence girecektir.

Ortayı Yapan zaman:
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