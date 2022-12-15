15 Aralık 2022 Perşembe

Amrabat & Terim


 Nordin Amrabat: "Regragui'yi Fatih Terim'e benzetiyorum. Fatih Terim, futbolculara her zaman öz güven ve cesaret veriyor. Koşmanızı ve savaşmanızı ister. Bunu sadece büyük teknik direktörler yapabilir. Ancak böyle isimler, oyuncuları etkileyebilir.

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