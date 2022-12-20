20 Aralık 2022 Salı

Yeni Bir Rekor


 🇦🇷 Messi - 26 maç 🆕

🇩🇪 Matthaus - 25 maç 🇩🇪 Klose - 24 maç 🇮🇹 Maldini - 23 maç 🇵🇹 Ronaldo - 22 maç 🔥 Lionel Messi, Dünya Kupası tarihinde en fazla maça çıkan futbolcu!
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