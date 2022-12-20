20 Aralık 2022 Salı

Gelecek Onun


 Mbappe yaşını da göz önüne alınca muhtemelen Dünya Kupaları tarihinin en golcüsü olacak.

Mbappe 2 Turnuva 12 gol 🇦🇷 Messi 5 turnuva 12 gol 🇧🇷 Pele 4 turnuva 12 gol 🇩🇪 Gerd Müller 2 turnuva 14 gol 🇧🇷 Ronaldo 4 turnuva 15 gol 🇩🇪 Klose 4 turnuva 16 gol
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