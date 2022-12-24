24 Aralık 2022 Cumartesi

Maradona'dan Messi'ye


 1986 Maradona vs. 2022 Messi

Maç / dakika/ gol/ asist/gollere katkı yüzde/şut/şut pası/şutlara katkı yüzde/ başarılı pas/ son 30 metrede pas/ yapılan faul/ başarılı dribbling
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