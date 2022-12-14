14 Aralık 2022 Çarşamba

Batistuta'yı Geçti


 Dünya Kupası'ndaki 11. golünü atan Lionel Messi, kupa tarihinin en golcü Arjantinli oyuncusu olmayı başardı.

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