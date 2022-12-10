10 Aralık 2022 Cumartesi

Asistin Kralı


 21. yüzyılda Dünya Kupası'nda en fazla asist yapan oyuncular...

Ortayı Yapan zaman:
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