Okan Hocadan Açıklamalar

Böyle bir sahada iki takım için de oyun planından bahsedemeyiz. Resmen tarlada oynadık. Oyunun belli bölümlerinde pas yapmaya çalıştık. Sahanın pas yapılabilecek kısmınlarında ilk yarı girdiğimiz pozisyonlar vardı. Gomis’in pozisyonu gol olsa ilk yarıda 2-0 ile rahatlayabilirdik. Net bir pozisyondu. İkinci yarıda rakibimiz uzun ve ikinci toplarla geldi. Yatabare gibi bir oyuncularının olması çok büyük bir avantajdı. 1-0’dan sonra çok net pozisyon vermedik.”
“İlk sayılmayan golde korktuk. Hakemin ofsayt kararı verdiğini düşünüyoruz. Böyle bir bilgi bize geldi. Pozisyon öncesinde yerde yatan oyuncumuz varken hakemin oyunu durdurmaması da enteresandı. Sergio’nun oyunu durdurmak için kart görüp cezalı duruma düşmesi de enteresandı. Daha sonra pozisyonu net seyredemedim ama ofsayt olduğu söylendi. Son dakikada yine VAR’a gidildi. Ofsayt nedeniyle penaltı pozisyonu değerlendirmedi. Oyun içinde gelgitler ve sonunda gelen bir galibiyet… Bu kadar çok mücadele edip kazanmakla haklı bir sevinç yaşıyoruz.”
“Zor bir zemindi. Sakatlık yaşamadığımız için mutluyuz. Maç sonu taraftarımızla galibiyetimizi kutladık. Yeni yıla lider giriyoruz. Hedefimiz bunu inşallah devam ettirmek .Ankaragücü maçında cezalılarımız var. Tam takım olarak toparlanamadan gidiyoruz. Tüm oyuncularıma güveniyorum. Onlarla birlikte şampiyonluk yolunda yürümek istiyoruz.”
“Testleri yapılacak. Dört haftalık süre oldu. Onu en hazır şekilde sahaya sürmek istiyoruz. Sakatlığının tekrarlamasını istemiyoruz. Şu an net bir şey söyleyemem. Önümüzde 6 gün var. Takip ederek oyuncumuzla ilgili net kararı vereceğiz.”
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