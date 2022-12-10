10 Aralık 2022 Cumartesi

Neymar & Pele


 Brezilya Milli Takımı’nın en golcü oyuncuları👇🏻

🇧🇷 NEYMAR - Pelé - 77 🇧🇷 Ronaldo - 62 🇧🇷 Romário - 56 🇧🇷 Zico - 48 🇧🇷 Bebeto - 40 🇧🇷 Rivaldo - 35 🇧🇷 Jairzinho - 33 🇧🇷 Ronaldinho Gaúcho - 33
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