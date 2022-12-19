19 Aralık 2022 Pazartesi

Kupanın Enleri


 🐐 En iyi oyuncu: Lionel Messi

🧤 Altın Eldiven: Emiliano Martinez 🤴 En iyi genç oyuncu: Enzo Fernandez
Ortayı Yapan zaman:
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