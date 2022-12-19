19 Aralık 2022 Pazartesi

Çirkin Kral


Maçın önemli yıldızlarından Di Maria eğer oyundan erken çıkmasa maç belki normal süresinde bitecekti. 

Ortayı Yapan zaman:
Etiketler: ,

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Kaydol: Kayıt Yorumları (Atom)
 