18 Aralık 2022 Pazar

Arda'nın Gönlü Messi'den Yana


 Arda Turan: Griezmann’ı seviyorum. Ama gönlüm Lionel Messi ve Arjantin’den yana. Onların kazanmasını ve kupayı kaldırmasını istiyorum. Bu benim isteğim ama futbolun gerçeği Fransa’nın kazanacağını söylüyor.

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