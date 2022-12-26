26 Aralık 2022 Pazartesi

Lidere Selam Dur


 🦁 Süper Lig'in yeni lideri Galatasaray.

✅ 9 galibiyet 🤝 3 beraberlik ❌ 2 mağlubiyet 🔢 30 puan ⚽️ Atılan gol: 25 ⭕️ Yenilen gol: 11
Ortayı Yapan zaman:
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