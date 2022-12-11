11 Aralık 2022 Pazar

En İyi Maç


 Fransa-İngiltere Bence şu ana kadar kalite olarak turnuvanın en iyi maçıydı.

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