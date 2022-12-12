12 Aralık 2022 Pazartesi

LVG'dan Açıklama


 Louis van Gaal, ikinci goldeki duran top taktiğini Wout Weghorst'un söylediğini ve Hollandalı oyuncunun bunu Beşiktaş'ta çalıştığını açıkladı.

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