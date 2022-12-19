19 Aralık 2022 Pazartesi

Mourinho Ve Messi


"Lionel Messi, tüm zamanların en özel oyuncusu. O, futbolun tanrısı. Futbolu bıraktığı zaman, ardından gözyaşı dökeceğiz." - Jose Mourinho, Mayıs 2019

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